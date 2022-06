Les nouvelles commandes du modèle Y seront livrées entre décembre et mars, le modèle 3 entre septembre et décembre, et le modèle X entre février et mai de l'année prochaine, selon les dates mises à jour sur le site Web de l'entreprise.

Il est probable que les retards dans la production et l'expédition des composants ralentissent les choses pour Tesla, selon les analystes.