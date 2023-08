ContextLogic Inc. est une société de commerce électronique mobile. La société fournit une plateforme d'achat basée sur la découverte, qui connecte les produits des commerçants aux utilisateurs en fonction de leurs préférences. Son flux de produits personnalisé permet aux utilisateurs de découvrir des produits à acheter en faisant défiler son application mobile et en naviguant. La société intègre du contenu généré par les utilisateurs, notamment des photos, des vidéos et des avis, ainsi qu'une gamme de produits. Elle fournit aux commerçants un ensemble de services, notamment la génération et l'engagement de la demande, la création de contenu généré par les utilisateurs, la veille des données, les capacités promotionnelles et logistiques, et le soutien aux opérations commerciales. ProductBoost est son outil publicitaire pour les commerçants, qui aide à promouvoir leurs produits sur sa plateforme. Elle assiste les commerçants en matière de conformité internationale, de traitement des paiements, d'assistance aux utilisateurs et d'autres services. Sa plateforme comprend un tableau de bord pour les commerçants avec des analyses intégrées pour aider les commerçants à vendre des produits et à suivre leurs performances.

Secteur Internet