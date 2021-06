ContextLogic : WISH ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LA PREMIÈRE PLATEFORME DE E-COMMERCE PRESTASHOP

Un contrat de deux ans avec la société française CMS permettra à plus de 300 000 vendeurs d'accéder à la plateforme commerciale Wish

ContextLogic Inc. (d/b/a/Wish) (NASDAQ : WISH) a annoncé aujourd'hui un partenariat de deux ans avec PrestaShop, la première plateforme de e-commerce du marché.

Grâce à ce partenariat, plus de 300 000 vendeurs et marques sur la plateforme PrestaShop pourront vendre leurs produits de manière simple et rapide à des millions de clients sur la plateforme commerciale Wish. Les vendeurs PrestaShop auront gratuitement accès à un module d'intégration directe sur la plateforme PrestaShop qui les connectera instantanément au Merchant Dashboard Wish. Le module synchronisera les produits et les commandes entre PrestaShop et Wish. Les vendeurs PrestaShop bénéficieront également d'une série d'aides supplémentaires en matière de marketing et de soutien et profiteront d'avantages spéciaux.

Wish obtiendra le statut de "Partenaire de confiance" et bénéficiera d'une page d'accueil spéciale sur la plateforme PrestaShop pour les vendeurs.

Alan Small, responsable du développement commercial pour Wish en Europe, a déclaré: "Wish propose des produits de qualité à des prix abordables à des millions de clients du monde entier, tout en leur offrant une expérience d'achat personnalisée et divertissante. En nous associant à PrestaShop, nous pourrons offrir à nos clients encore plus de vendeurs et de marques de qualité et fournir aux vendeurs Prestashop une plateforme mondiale sur laquelle ils pourront développer leurs activités commerciales."

Valerio Martelli, vice-président des partenariats chez PrestaShop, a ajouté : "En tant que partenaire de confiance, nous sommes convaincus que Wish fournira un service clientèle et les outils nécessaires à nos vendeurs pour leur permettre de réussir sur le marché international. Nous avons hâte de travailler avec Wish pour aider des milliers de vendeurs à faire connaitre leurs produits à des clients du monde entier."

À propos de Wish :

Fondée en 2010 et basée à San Francisco, Wish est l'une des plateformes de commerce en ligne mondiales les plus importantes et à la croissance la plus rapide, qui relie plus d'un demi-million de vendeurs à travers le monde à des millions de consommateurs, soucieux d'acheter des produits ayant un bon rapport qualité/prix, dans plus de 100 pays. Wish associe ses capacités techniques et de science des données à une expérience d'achat mobile innovante, basée sur la découverte, pour créer une expérience de shopping visuelle, divertissante et personnalisée pour ses utilisateurs. Pour plus d'informations sur l'entreprise ou pour télécharger l'application mobile Wish, rendez-vous sur www.wish.com, suivez @Wish sur Facebook, Instagram et TikTok ou @WishShopping sur Twitter et YouTube.

À propos de PrestaShop :

PrestaShop, la première plateforme de e-commerce d'Europe et d'Amérique latine, permet à chaque entité de développer ses ventes en ligne afin de poursuivre ses ambitions sans limites. Basé sur un modèle open source, PrestaShop permet à tout vendeur de proposer ses produits en ligne partout dans le monde, en bénéficiant d'une solution entièrement personnalisable et adaptable à chaque marché. Cette solution a déjà permis à l'ensemble de nos 300 000 boutiques de générer plus de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon es dispositions d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les perspectives, les priorités, la direction stratégique, les prévisions concernant les partenariats et les opportunités de croissance de Wish. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que "anticipe", "pense", "pourrait", "estime", "s'attend à", "directions", "à l'intention de", "peut", "perspectives", "planifie", "potentiel", "prévoit", "a pour projet de", "cherche à", "devrait", "sera", "serait" ou des expressions similaires ainsi que les négatifs de ces termes. Ces déclarations prospectives doivent composer avec les risques, les incertitudes et les hypothèses. Si les risques se matérialisent ou si les hypothèses s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient s'écarter sensiblement des résultats prévus dans ces déclarations prospectives. De nouveaux risques peuvent apparaitre. Il n'est pas possible pour notre équipe de direction de prédire tous les risques, d'évaluer l'impact de tous les facteurs sur notre entreprise, ni dans quelle mesure un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut modifier sensiblement les résultats par rapport à ceux indiqués dans les déclarations prospectives que nous pourrions faire. De plus amples informations sur les différents risques pouvant avoir un impact sur les résultats de Wish figurent dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), y compris dans le rapport annuel pour 2020 du formulaire 10-K déposé le 25 mars 2021 et le formulaire 10-Q du premier trimestre de 2021 déposé le 12 mai 2021, ainsi que dans tout rapport futur que Wish pourra déposer auprès de la SEC, qui pourrait entraîner des résultats réels différents des prévisions. Toute déclaration prospective faite par Wish dans ce communiqué de presse ne vaut que pour le jour où Wish l'effectue. Wish n'est aucunement tenu ni ne prévoit pour le moment de mettre à jour ces déclarations prospectives après la date de ce communiqué.

