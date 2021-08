Continental : Invest Securities réitère son conseil

Invest Securities confirme son objectif de cours de 141E avec une opinion réitérée à achat.



L'analyste estime que cette publication du 2ème trimestre a été, comme attendu plus difficile que le 1er trimestre et se traduit par une marge d'EBITA légèrement négative dans les activités Automotive.



' Mais la branche ' Rubber ' dépasse les attentes et le résultat financier groupe devient positif permettant au BNA de battre nettement le consensus. Les guidances 2021 sont légèrement abaissées pour la production automobile mondiale et très légèrement relevées pour les résultats 2021 de Continental ' indique le bureau d'analyses.



