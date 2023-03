Chiffres annuels et perspectives pour 2023 chez Continental

L'équipementier automobile Continental présentera mercredi ses résultats financiers pour l'année écoulée et donnera un aperçu de ce qui se passera en 2023. Selon des données provisoires, le groupe de Hanovre, coté en bourse, a réalisé un chiffre d'affaires plus important, mais est resté sous pression financière en raison de coûts supplémentaires élevés pour l'énergie, les transports et les matériaux. Le président du directoire Nikolai Setzer et la directrice financière Katja Dürrfeld souhaitent, outre une rétrospective détaillée, évoquer les perspectives pour les mois à venir.

En 2022, le chiffre d'affaires a augmenté d'un peu plus de 17% pour atteindre 39,4 milliards d'euros, selon les données de référence. Toutefois, la marge bénéficiaire ajustée devrait reculer de 0,6 point par rapport à 2021, à 5 %. Conti a continué de rencontrer des difficultés dans son activité d'équipementier classique, le lockdown de Covid en Chine et la pénurie de pièces et de matières premières ayant freiné la production automobile mondiale. L'activité pneus s'est toutefois un peu mieux comportée que prévu.

L'entreprise n'a pas encore communiqué son résultat net. Après les trois premiers trimestres, Continental avait accumulé une perte de 216 millions d'euros en raison d'amortissements élevés /jap/DP/jha.