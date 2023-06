Conférence des Nations unies sur le plastique à Paris : élaboration d'un projet d'accord

PARIS (dpa-AFX) - Des progrès ont été réalisés dans l'élaboration d'un accord international sur la réduction des déchets plastiques. Lors du deuxième cycle de négociations de l'accord des Nations unies sur les plastiques à Paris, près de 170 pays se sont mis d'accord pour présenter un projet d'accord juridiquement contraignant d'ici la prochaine conférence au Kenya. C'est ce qu'ont annoncé les Nations unies samedi à la fin de la réunion.

Pour les défenseurs de l'environnement, cela ne va pas assez loin. "Au final, ils n'ont pu se mettre d'accord que sur un compromis minimal, toutes les négociations difficiles sur le fond ont été une nouvelle fois reportées après d'interminables tactiques de retardement du lobby du plastique", a déclaré Viola Wohlgemuth, experte en protection des ressources chez Greenpeace. L'Arabie saoudite, la Chine et les Etats-Unis, en particulier, ont tout fait, avec l'industrie pétrochimique, pour saper un accord mondial efficace.

Selon les données de l'ONU, la pollution plastique augmente rapidement. En l'absence de mesures correctives, la quantité de déchets plastiques dans les océans et autres eaux pourrait donc plus que doubler, passant d'environ 9 à 14 millions de tonnes par an en 2016 à une estimation de 23 à 37 millions de tonnes par an d'ici 2040.

D'ici 2024, les Nations unies souhaitent donc élaborer une convention définissant des règles et des mesures contraignantes qui concernent l'ensemble du cycle de vie du plastique. La réunion de Paris était le deuxième des cinq cycles de négociations intergouvernementales en vue d'un accord mondial. Elle a réuni des États membres de l'ONU ainsi que des organisations non gouvernementales, des scientifiques et des syndicats./rew/DP/mis