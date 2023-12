HANOVRE (dpa-AFX) - L'équipementier automobile Continental inaugure mercredi à Hanovre son nouveau siège social. Le nouveau bâtiment, dont la construction a été achevée avec plus de deux ans de retard, accueillera à l'avenir 2400 employés de l'administration. Le complexe de bâtiments est en construction depuis 2018 et Conti a investi plus de 100 millions d'euros.

"Le nouveau siège social est un engagement clair et impressionnant sur le plan architectural de Continental envers la Basse-Saxe et la capitale du Land, Hanovre", a déclaré le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil, qui prévoit de s'adresser à plus de 100 invités lors de la cérémonie d'ouverture le soir même. Le patron de Conti, Nikolai Setzer, parle d'un lieu "où notre vision, nos valeurs et notre culture deviennent tangibles". L'architecture ouverte facilite l'échange entre les départements et renforce la culture d'innovation et de mise en réseau au sein de l'entreprise, selon Setzer.

Corona et manque de matériaux entraînent des retards

A l'origine, le nouveau bâtiment devait déjà être inauguré en octobre 2021 pour les 150 ans du groupe. Mais la construction, annoncée en 2017, a été retardée à plusieurs reprises. La procédure d'autorisation a déjà duré plus longtemps que prévu, le premier coup de pioche a été donné en juillet 2018 avec trois mois de retard. La pandémie de Corona a ensuite freiné les travaux à partir de 2000, puis le manque de matériaux a provoqué de nouveaux retards. Ce n'est qu'en octobre 2023 que les travaux de construction ont pu être achevés, soit plus de deux ans plus tard que prévu. Les premiers collaborateurs ont alors emménagé en novembre.

Les coûts de construction ont également augmenté en raison du retard, a reconnu l'entreprise. Interrogée à ce sujet, Continental n'a pas donné d'indications précises. L'entreprise parle seulement d'un montant "d'un ordre de grandeur inférieur à trois chiffres en millions d'euros" qui a été investi au total, soit plus de 100 millions d'euros.

Des bureaux suffisent pour plus de collaborateurs

Continental a profité du report de la construction pour revoir son concept d'utilisation et fait désormais emménager dans le nouveau bâtiment nettement plus de collaborateurs que prévu initialement. En raison de l'expérience acquise lors de la pandémie de Corona et de la tendance au home office, l'occupation des locaux a été entièrement revue, a déclaré une porte-parole.

Étant donné que, contrairement à ce qui avait été supposé lors du début des travaux, seule une partie du personnel se rend chaque jour au bureau, les 1200 postes de travail devraient désormais suffire pour accueillir deux fois plus de collaborateurs. Au lieu des 1250 employés initialement prévus, ce sont désormais 2400 personnes qui y travaillent. En plus du siège du groupe, la division pneus et l'administration de la filiale Contitech, basée à Hanovre, déménagent également dans le nouveau bâtiment.

Façade en verre et panneaux solaires sur le toit

Le complexe immobilier se compose de six bâtiments au total, d'une surface utile de 46 000 mètres carrés, reliés entre eux par un pont de verre flottant au-dessus de la Hans-Bockler-Allee, une avenue très fréquentée. La façade se compose de 14 500 mètres carrés de surface vitrée, les toits sont équipés de panneaux solaires qui devraient fournir 300 000 kilowattheures d'électricité par an. L'entreprise n'a pas encore précisé ce qu'il adviendrait de l'actuel siège du groupe à Hanovre. Une porte-parole a déclaré que la question était actuellement à l'étude./fjo/DP/mis