Conti vise une amélioration de ses activités de sous-traitance automobile - L'action en tête du Dax

Le groupe automobile allemand Continental, qui a vu ses bénéfices s'effondrer l'an dernier, prévoit des améliorations significatives dans ses activités quotidiennes. Le groupe de la Dax s'attend à des résultats étonnamment bons, en particulier dans le secteur de la sous-traitance automobile, qui a récemment connu de nombreuses baisses. Dans l'ensemble du groupe également, le président de Conti, Nikolai Setzer, veut profiter de la reprise du marché dans le monde entier pour réaliser de bonnes affaires et faire oublier la chute des bénéfices de l'année précédente. Les entrées de commandes de l'année dernière constituent également une base, l'action a nettement progressé mercredi.

En tête du Dax, le titre Conti a progressé de 5,9% à 76,98 euros dans la matinée. L'action n'avait ainsi jamais été aussi chère depuis plus d'un an. Sur l'ensemble de l'année, l'action Conti se trouve ainsi également en tête de l'indice directeur. Pour l'analyste Himanshu Agarwal de la société d'investissement américaine Jefferies, les perspectives offrent la possibilité de relever les attentes du marché en matière de résultat opérationnel. L'expert de JPMorgan Jose Asumendi a également parlé de prévisions solides. Cela n'est pas seulement dû à la division automobile, mais aussi à une amélioration de la division de technologie plastique Contitech.

En 2023, Conti veut augmenter sa marge bénéficiaire avant intérêts et impôts, corrigée des effets exceptionnels, à 5,5 à 6,5 pour cent. C'est ce que les spécialistes avaient prévu. Au cours de l'année précédente, à nouveau difficile, la marge avait baissé d'un demi-point de pourcentage à 5,0 pour cent. Sur la base des taux de change du début de l'année, le groupe estime son chiffre d'affaires 2023 entre 42 et 45 milliards d'euros, soit un peu plus que les estimations précédentes des experts du marché boursier.

C'est surtout l'activité de sous-traitance automobile qui devrait s'en sortir mieux. Le patron Setzer prévoit ici une marge opérationnelle de 2 à 3 pour cent, après que le secteur ait été légèrement dans le rouge l'année précédente. Les analystes s'attendaient jusqu'à présent à une marge de 2 % pour cette division, ce qui correspond plutôt à la limite inférieure de la vision de l'entreprise. Sur l'ensemble de l'année, les prises de commandes ont augmenté d'un bon quart pour atteindre 23,4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de l'activité devrait passer de 18,3 milliards à 20,5-21,5 milliards. L'environnement s'était déjà amélioré vers la fin de l'année, la marge d'exploitation a renoué avec sa tendance positive et se situait à nouveau en territoire positif.

La perle de rendement de la société hanovrienne, la division pneus, devrait à nouveau se tailler la part du lion dans le bénéfice d'exploitation, avec une rentabilité sur chiffre d'affaires de 12 à 13 pour cent prévue pour 2023 - mais la marge devrait ainsi légèrement baisser par rapport à l'année précédente.

L'an dernier, l'ensemble du groupe a frôlé la perte, le bénéfice avant impôts ayant chuté de 95% à 67 millions d'euros en raison d'amortissements élevés. Les effets spéciaux négatifs ont eu un impact d'un milliard d'euros.

Comme on le sait déjà, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 17 % pour atteindre 39,4 milliards d'euros. Le résultat avant intérêts et impôts, corrigé des postes spéciaux, a certes augmenté de plus de 5 pour cent à 1,95 milliard d'euros, mais il est resté nettement en deçà de l'évolution du volume d'affaires.

Ce sont surtout les coûts croissants des matériaux, du fret et de l'énergie qui ont donné du fil à retordre au groupe, avec 3,3 milliards d'euros de coûts supplémentaires selon les données. Ces facteurs, combinés à l'augmentation des coûts salariaux, devraient entraîner des coûts supplémentaires de 1,7 milliard d'euros cette année, a-t-on indiqué. Sur ce montant, environ un milliard d'euros concerne le secteur de la sous-traitance automobile et est déjà inclus dans les prévisions de marge.

L'approvisionnement en pièces rares s'améliore toutefois de plus en plus dans le secteur, notamment pour les puces électroniques qui ont longtemps fait défaut. Conti s'attend cette année à une augmentation de la production automobile mondiale de 2 à 4 pour cent. L'année dernière, elle avait augmenté de 7% pour atteindre 82 millions de véhicules.

Conti proposera un dividende de 1,50 euro pour l'année dernière, soit une réduction de 70 centimes. Le groupe distribuerait ainsi environ 300 millions d'euros, soit nettement plus que le bénéfice réalisé. Au cours des années précédentes, Conti s'était déjà écarté de sa politique de dividende, qui consiste à ne distribuer que 15 à 30 % du bénéfice du groupe.

La directrice financière Katja Dürrfeld avait déjà laissé entendre que l'entreprise pourrait à nouveau procéder de la sorte cette fois-ci. Le plus grand actionnaire, avec 46%, est la famille industrielle franconienne Schaeffler, qui contrôle également l'équipementier automobile du même nom.

Conti est toujours aux prises avec une cyber-attaque datant de l'automne dernier et les enquêtes se poursuivent, a déclaré M. Dürrfeld lors d'une conférence de presse. L'enquête sur l'implication d'anciens employés dans l'affaire du diesel continue également de peser sur le groupe de Hanovre. Au début de l'année, les provisions constituées à cet effet dans le groupe s'élevaient à un montant à trois chiffres en millions d'euros, a déclaré la directrice. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que d'un montant à deux chiffres en millions d'euros./men/mis/stk