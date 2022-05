Continental : 2 nouveaux capteurs pour voitures électriques

Continental annonce le lancement de deux nouveaux capteurs destinés à équiper les véhicules électrifiés : le module de capteur de courant haute tension (CSM pour Current Sensor Module) et le système de détection d'impact de batterie (BID, pour Battery Impact Detection).



Ces deux nouvelles solutions se concentrent sur la protection de la batterie et/ou sur la conservation de ses paramètres. D'ici 2022, Continental commencera à fabriquer le tout nouveau capteur CSM tandis que le capteur BID sera mis sur la marché.



'L'électrification des véhicules apporte de nouveaux cas d'utilisation et ouvre ainsi plus d'opportunités à nos activités de capteurs, car une voiture électrique a tous les besoins en capteurs d'une voiture conventionnelle - et davantage encore', déclare Laurent Fabre, responsable du segment Sécurité passive et capteurs chez Continental.



' Protéger la batterie et conserver ses performances, par exemple, sont deux tâches supplémentaires dans les véhicules électrifiés. Les solutions Current Sensor Module et Battery Impact Detection remplissent les deux objectifs', ajoute-t-il.



