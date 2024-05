Les engagements de Continental en matière de respons- abilité de sa chaîne de valeur sont détaillés sur s site Web.. Continental est portée par des ambitions visionnaires et audacieuses.. D'ici 2050, et en collaboration avec les parte- naires de sa chaîne de valeur, Continental aspire à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, zéro émission dans le cadre de sa mobilité et de ses opéra- tions, une économie circulaire totale ainsi qu'une chaîne de valeur entièrement responsable.. De fait, Continental s'em- ploie à respecter les droits humains et environnementaux dans le cadre de ses activités commerciales et tout au long de la chaîne d'approvisionnement.. Les partenaires commer- ciaux œuvrent à nos côtés pour atteindre ces ambitions

En tant que signataire du Pacte mondial des Nations unies, Continental s'est engagée à respecter dix principes dans les domaines des droits humains, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption.. Continental prône une attitude commerciale honnête et intègre vis-à-vis de ses collaborateurs, clients, fournisseurs, concurrents et autres parties prenantes..

La durabilité et l'intégrité sont des valeurs que nous portons et que nous plaçons au cœur de nos activités.. Nos produits et services, tout au long de notre chaîne de valeur et sur l'en- semble de nos sites dans le monde entier, contribuent à la transformation actuelle de l'économie vers un écosystème sain, propice à une mobilité et à des pratiques commerciales durables..

avec leurs produits, services et activités afin d'atténuer les effets défavorables de ces derniers dans leur chaîne de valeur et d'apporter une vraie valeur économique, sociale et écologique pour l'ensemble de nos parties prenantes et de notre entreprise..

La durabilité et l'intégrité de nos pratiques commerciales sont ancrées dans les valeurs de l'entreprise, les codes de conduite et les règles et procédures en vigueur au sein de Continental ainsi que dans les conventions internationales, notamment les objectifs de développement durable (ODD) et le Pacte mondial des Nations unies, les principes direc- teurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations unies et plus particulière- ment les conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail (OIT)..

Continental attend de ses partenaires commerciaux qu'ils appliquent la même équité, honnêteté, responsabilité et le même engagement en matière de durabilité et d'intégrité à l'ensemble de leurs activités.. Ce code de conduite à l'intention des partenaires commerciaux met en évidence des normes fondamentales conformes aux valeurs de ­Continental.. Le strict respect et l'application de ces principes est attendu de la part de chaque partenaire commercial, incluant notamment les fournisseurs, consultants, vendeurs, courtiers, agents, propriétaires et autres..