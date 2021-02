Continental : La valeur du jour en Europe CONTINENTAL en marche arrière à Francfort, après la suspension surprise du dividende

Continental recule de 3,53% à 116,10 euros sur la place de Francfort, après avoir annoncé la suspension de son dividende au titre de l’exercice 2020. Une mauvaise surprise qui a pris de court les investisseurs. Dans un contexte de crise du Covid-19, l’équipementier automobile allemand a prévenu que ses comptes 2020 seraient dans le rouge. Pour Stifel, on ne peut nier que le timing est plutôt maladroit et que l'annonce est plutôt tardive, sachant qu’un résultat net négatif est attendu depuis un certain temps.



Cette décision de suspendre le dividende devra être entérinée par les actionnaires le 29 avril prochain lors d'une Assemblée générale.



Ils rendront leur verdict alors que Continental aura publié ses résultats annuels préliminaires le 9 mars. A la mi-novembre, le groupe s'était donné de nouveaux objectifs pour l'exercice 2020, à savoir un chiffre d'affaires consolidé d'environ 37,5 milliards d'euros et une marge d'Ebit ajusté autour de 3%.



Continental avait de plus prévenu que le résultat net (part du groupe) et l'Ebit (à données publiées) seraient impactés au quatrième trimestre 2020 par une charge de restructuration, liée au plan de transformation 2019-2029, et dont le montant n'avait pas été spécifié.



Selon Stifel, un ensemble de bons chiffres pour le quatrième trimestre 2020 (c'est-à-dire légèrement au-dessus des attentes du consensus) pourrait ne pas être hors de propos. Cette surperformance ne serait toutefois pas d'une ampleur comparable à ce que d'autres acteurs du secteur automobile ont pu réaliser.



Au final, Continental a tenté se faire pardonner en confirmant son objectif de moyen terme d'un ratio de distribution de 15% à 30% de son résultat net part du groupe à ses actionnaires. Cela n'aura pas suffi.