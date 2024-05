CONTINENTAL : Oddo BHF abaisse sa cible

Oddo BHF maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Continental, avec un objectif de cours réduit de 70 à 60 euros.



A l'occasion du 'focus' présenté hier, Continental s'est dit confiant quant à sa capacité à rebondir dès le 2e trimestre afin d'atteindre les objectifs annuels.



Continental a d'ailleurs confirmé ses objectifs annuels, qui s'appuient toujours sur des scénarios de production automobile (-1/+1%) et de marchés pneumatiques (légères hausses) relativement consensuels.



Il vise donc toujours un CA de 41-44 MdsE (consensus à 42.2 MdsE) et une MOP ajustée de 6.0-7.0% (consensus à 6.8%, i.e. 7.8% requis en milieu de fourchette sur les 9 mois restants), soit un EBIT ajusté en milieu de fourchette à 2.8 MdsE (consensus à 2.9 MdsE).



'Nous attendons les progrès promis dans les trimestres à venir afin de devenir plus constructifs et préférons toujours un pure player du pneu comme Michelin (Surperformance, OC 40 E)', souligne l'analyste.



