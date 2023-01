Continental annonce un partenariat avec la société américaine Ambarella

FRANCFORT/ SANTA CLARA (dpa-AFX) - L'équipementier automobile et fabricant de pneumatiques Continental a annoncé un partenariat stratégique avec la société américaine de semi-conducteurs Ambarella. Ensemble, les entreprises vont développer des systèmes logiciels et matériels basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour la conduite assistée et automatisée, a indiqué jeudi Continental dans un communiqué. La société Ambarella, basée à Santa Clara, conçoit des IA pour les semi-conducteurs.

En novembre de l'année dernière, Continental avait annoncé qu'il équiperait ses systèmes d'assistance à la conduite de la famille de systèmes monopuce d'Ambarella. Le siège social de Continental est à Hanovre./lkm/DP/mis