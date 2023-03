Continental : en rouge, un broker ajuste son conseil

Continental cède plus de 1% à Francfort après la publication hier de résultats ayant fait apparaître une chute de 95% du résultat net.



Dans ce contexte, Invest Securities abaisse son conseil sur le titre Continental, passant de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit de 86 à 84 euros, alors que le T4 ressort 'juste satisfaisant', estime le bureau d'analyses.



'Les guidances 2023 sont favorables dans un contexte ' relaxé ' avec des guidances de marges plus élevées que les attentes dans l'Auto, aidée par une croissance supérieure à +7% et par le redressement de ContiTech', rapporte l'analyste.



Invest Securities ajoute que ses BNA 22/23/24, 'déjà optimistes', sont revus respectivement de -15,5%/-6%/-7,2% traduisant tout de même une croissance des BNA 2023/24 de +28,4%/+18,3% reflet du redressement dans l'Auto et chez Contitech, mais avec des charges financières relevées.





