Continental : le résultat net s'effondre en 2022 (-95.4%)

Continental annonce que ses ventes consolidées ont atteint 39,4 milliards d'euros en 2022, en hausse de 16,7% par rapport à 2021.

Dans le même temps, l'EBIT ajusté progresse de 5,2% pour s'établir à 2 milliards d'euros.



Le résultat d'exploitation chute en revanche de 59,1%, passant de 1,8 MdE à 755 ME. Le recul est encore plus marqué pour le résultat net qui cède 95,4%, et passe de 1,4 MdE en 2021 à 67 ME en 2022.



Continental indique que les performances de l'entreprise ont été particulièrement affectées par les effets de la guerre en Ukraine, par les restrictions dues à la pandémie de coronavirus en Chine, la pénurie continue de semi-conducteurs et les coûts supplémentaires d'environ 3,3 milliards d'euros résultant de la hausse des prix des matières premières, des produits semi-finis, de l'énergie et de la logistique.



' Compte tenu des nombreux défis, nous avons bien performé sur le plan opérationnel en 2022. Nous avons atteint nos prévisions de ventes et de bénéfices pour le groupe Continental et obtenu un résultat respectable ', commente Nikolai Setzer, le directeur général.



Pour 2023, Continental anticipe un CA consolidé compris entre 42 et 45 milliards d'euros.



