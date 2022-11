Continental : perte de 211 ME au 3e trimestre

Continental annonce que ses ventes ont atteint 10,4 MdsE au 3e trimestre, en hausse de 29,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ressort en hausse de 10,6%, à 1078 ME.

L'EBIT ajusté s'établit à 605 ME, en hausse de 46,7%.



Le manufacturier de pneumatiques enregistre néanmoins une perte de 211 ME au 3e trimestre, loin du gain de 310 ME enregistré 12 mois plus tôt.



Continental met en avant la hausse des taux d'intérêt et d'autres effets liés à la valorisation, et indique que le goodwill a été déprécié de 498 millions d'euros dans le secteur du groupe Automobile, ce qui a eu un impact sur le résultat net.



' Compte tenu de l'environnement difficile, nous avons bien réussi à atteindre nos prévisions du troisième trimestre, mais nos résultats financiers ne sont pas en ligne avec nos objectifs à moyen terme. Cependant, nous sommes sur la bonne voie et nos prises de commandes restent élevées ', a déclaré le directeur général de Continental, Nikolai Setzer, lors de la présentation des chiffres trimestriels de la société à Hanovre jeudi.



Au total, Continental prévoit toujours des ventes consolidées pour l'exercice 2022 d'environ 38,3 à 40,1 milliards d'euros et une marge EBIT ajustée d'environ 4,7 à 5,7 %.



