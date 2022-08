Continental : perte nette de 250 ME au 2e trimestre

Continental publie des ventes ajustées de 9,4 MdsE au titre du 2e trimestre, en hausse de 13% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA recule de 17,8%, à 848 ME, tandis que l'EBIT ajusté recule de 19,8%, à 410 ME.



Au final, Continental enregistre une perte nette de 250 ME, loin du bénéfice net de 545 ME du 2e trimestre 2021.



' Nous réalisons des progrès significatifs dans le développement et la commercialisation de nos technologies, avec une forte prise de commandes dans l'Automobile (plus de 6 MdsE, ndlr). Cela montre que nous avons la bonne stratégie et le bon positionnement', souligne Nikolai Setzer, le directeur général.



De son côté, la directrice financière Katja Dürrfeld estime que 'le vent de face actuel ressemble plutôt à un ouragan, mais nous sommes optimistes pour le second semestre. Nous maintenons donc nos perspectives pour l'exercice en cours'.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.