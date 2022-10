Continental : reçoit une importante commande de 2 MdsE

Continental annonce avoir remporté d'importantes commandes supplémentaires d'une valeur de plus de 2milliards d'euros auprès de constructeurs automobiles mondiaux pour sa technologie d'affichage 'pillar-to-pillar' s'intégrant sur le tableau de bord des voitures, sur toute la largeur du véhicule et pour ses écrans OLED.



Continental indique ainsi avoir enregistré plus de 7 MdsE de commandes de ses technologies d'affichage au cours de l'année 2022.



Selon l'équipementier allemand, cette technologie permet au conducteur et aux passagers d'utiliser l'écran de manière intuitive, s'immergeant dans une expérience utilisateur 'impressionnante'.



' Nous repoussons constamment les limites avec le développement de solutions pertinentes. Nous fournissons déjà quelque 30 millions de produits d'expérience utilisateur chaque année, tels que des écrans, et sommes responsables de l'équipement de plus d'une voiture sur trois dans le monde', conclut Philipp von Hirschheydt, responsable du domaine d'activité Expérience utilisateur chez Continental.



