Continental vend son usine de Kaluga en Russie

HANOVRE/KALOUGA (dpa-AFX) - L'équipementier automobile et fabricant de pneus Continental a franchi une étape importante dans son projet de retrait de Russie. Comme de nombreuses autres entreprises, Conti a pris cette décision en réaction à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. L'usine de la ville de Kaluga, qui emploie 1100 personnes, a été vendue à l'entreprise russe S8 Capital, a annoncé le groupe Dax lundi à Hanovre. Dans cette usine, Continental fabriquait des pneus pour voitures particulières et produisait des conduites de climatisation et de direction assistée ainsi que des pièces pour les systèmes de suspension pneumatique destinés au marché russe. En outre, la société de distribution de pneus à Moscou fait partie de la vente. La transaction a été approuvée par les autorités compétentes, a-t-on ajouté. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat ni d'autres détails.

Selon les indications de Conti, il reste donc en Russie des bureaux de vente à Moscou avec environ 30 employés, ainsi que les parts d'une entreprise commune pour la production de graphiques de tachygraphes à Tchistopol avec environ 10 employés./lew/mis/stk