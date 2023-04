Continental veut continuer à augmenter la part des femmes dans le top management

HANOVRE (dpa-AFX) - Continental augmente son objectif à moyen terme pour la proportion de femmes cadres au sein du groupe. D'ici 2030, 30 % des postes des deux plus hauts niveaux de direction devront être occupés par des femmes. L'objectif interne actuel de 25% d'ici le milieu de la décennie sera ainsi encore légèrement relevé, indique l'entreprise du Dax à Hanovre.

Selon Conti, près d'un cinquième (20 %) des postes de direction de l'équipementier automobile et du fabricant de pneus sont actuellement occupés par des femmes. Ariane Reinhart, directrice des ressources humaines, en fait partie. "La diversité des sexes est un aspect important de la diversité", explique-t-elle pour justifier ce nouvel objectif. "Sans oublier qu'il s'agit d'une véritable égalité des chances". Mais en principe, ce sont toujours les meilleures aptitudes et qualifications professionnelles qui ont le plus de poids.

Pour les talents de direction, un environnement de travail flexible et un soutien pour la garde des enfants sont importants. Il existe également de nombreuses possibilités à ce niveau, comme le travail à temps partiel, le partage de poste et le travail mobile. Conti est également à la recherche de personnel qualifié, en particulier dans les métiers techniques et dans les secteurs en pleine croissance tels que les logiciels, les capteurs et l'électronique./jap/DP/he