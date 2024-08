HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - La crise de l'industrie automobile affecte également l'équipementier Schaeffler. L'entreprise de Herzogenaurach, en Franconie, qui emploie près de 84 000 personnes dans le monde, a annoncé pour le premier semestre une faible croissance de son chiffre d'affaires de 0,8 %, à près de 8,3 milliards d'euros, le deuxième trimestre ayant été meilleur que le premier. Le bénéfice net a légèrement reculé de 1 %, à 263 millions d'euros. "Dans un contexte certainement difficile, nous nous sommes bien comportés au deuxième trimestre", a déclaré le président du directoire Klaus Rosenfeld. Schaeffler avait déjà présenté des données de référence essentielles il y a environ deux semaines, abaissant notamment ses prévisions de résultats. Mardi, l'action était en baisse de 0,5 pour cent par rapport au marché.

Le 1er octobre, l'équipementier Vitesco, qui appartenait auparavant à Continental, devrait être entièrement intégré à Schaeffler. L'entreprise agrandie, qui emploiera alors 120 000 personnes, devrait se hisser au rang des dix plus grands équipementiers mondiaux.

Pièces de rechange en demande

Schaeffler a jusqu'à présent trois divisions, dont la plus petite est actuellement la plus performante : Le chiffre d'affaires des pièces de rechange et des services a augmenté de 16%. Selon l'interprétation du président de Schaeffler, cela est lié aux ventes actuellement moroses de voitures neuves. "Avec 228 millions de résultat au premier semestre, l'activité Aftermarket a gagné plus que nos autres divisions", a déclaré Rosenfeld à l'agence de presse allemande. "Dans une situation où les consommateurs préfèrent réparer les voitures plutôt que d'en acheter, cela nous aide".

Schaeffler croit en l'avenir de l'électromobilité

La division "Automotive Systems", de taille incomparablement plus importante, comprend notamment des boîtes de vitesses, des systèmes de châssis et des composants pour moteurs électriques, le chiffre d'affaires a augmenté de 0,7% pour atteindre 3,53 milliards d'euros. M. Rosenfeld estime que les voitures électriques restent une activité en croissance malgré la faiblesse actuelle du marché : "Nous avons enregistré des commandes pour trois milliards et demi, dont 2,1 milliards pour l'e-mobilité. Malgré les vents contraires, l'activité a encore progressé, parfois même plus que le marché". Après la fusion avec Vitesco, les produits pour véhicules électriques devraient devenir une nouvelle division à part entière, de sorte que Schaeffler aura quatre divisions au lieu de trois. L'intégration de Vitesco se déroule "mieux que prévu".

L'activité industrielle, qui comprend entre autres les roulements à billes et la mécatronique, s'est toutefois développée moins bien que prévu, avec un chiffre d'affaires en baisse de 5 % à 3,3 milliards d'euros. Rosenfeld a parlé d'une "déception". "La marge n'était que de 5,5 pour cent au premier semestre. La marge de la division devrait être à deux chiffres et doit y revenir."/cho/DP/men