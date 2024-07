(nouveau : détails)

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Une nouvelle amère nous vient du lac de Constance : l'équipementier automobile ZF veut supprimer jusqu'à 14.000 emplois en Allemagne dans les années à venir. Les 35 sites allemands devraient être réduits, tandis que des alliances plus grandes et des structures plus légères devraient être créées. L'entreprise traditionnelle, qui doit faire face à la transition vers la mobilité électrique et à des dettes élevées, évite le terme de suppressions de postes. Il est plutôt question de "renforcer les forces". Le plan doit être mis en œuvre d'ici fin 2028.

Les suppressions d'emplois sont également plus importantes que ne le prévoyait initialement le comité d'entreprise global de ZF. Au début de l'année, il était encore question de supprimer jusqu'à 12.000 postes en Allemagne d'ici 2030, a-t-on appris. Le scénario de janvier est considérablement aggravé par la déclaration du directoire. Le mécontentement des salariés était déjà grand à l'époque.

Une grande partie doit être supprimée dans la production

Actuellement, 54.000 personnes sont employées par la fondation en Allemagne. Au moins 11.000 emplois devraient être supprimés, soit près d'un emploi sur cinq. Une grande partie devrait être supprimée dans la production, d'autres dans la recherche et le développement ainsi que dans l'administration. On ne sait pas encore quel site sera touché et de quelle manière. "Nous allons nous battre pour chaque emploi", a déclaré le président du comité d'entreprise de ZF, Achim Dietrich.

Le président du directoire de ZF, Holger Klein, avait déjà annoncé en avril qu'il ne serait pas possible de maintenir le nombre d'employés en Allemagne dans une perspective à long terme. D'autres grands équipementiers automobiles allemands, comme Bosch et Continental, ont également annoncé des suppressions d'emplois ces derniers mois, mais pas dans de telles proportions.

Fermetures d'usines possibles

"Notre responsabilité d'entreprise est d'orienter ZF vers l'avenir et de développer les sites en Allemagne de manière à ce qu'ils soient durablement compétitifs et solidement positionnés", a maintenant souligné le président du directoire de ZF. "Nous sommes conscients que pour cela, nous devons prendre des décisions difficiles mais nécessaires". Nous voulons trouver les meilleures solutions pour toutes les parties concernées.

Le nombre exact de postes qui seront supprimés d'ici 2028 n'est pas encore clair - et dépend également de l'évolution des marchés. "La réduction doit se faire autant que possible de manière socialement acceptable, en utilisant la structure démographique du personnel et les fluctuations de l'effectif". Le groupe n'exclut pas des licenciements secs. Des programmes d'indemnités de licenciement sont également envisageables. L'entreprise pourrait fermer les usines non rentables, comme elle l'a annoncé l'année dernière pour l'usine de Gelsenkirchen.

Problème de la transition vers l'e-mobilité

ZF s'attend à une baisse de la demande pour l'un de ses produits phares, les transmissions. Celles-ci ne sont pas nécessaires dans les voitures électriques. Mais l'enfant terrible de Friedrichshafen est aussi sa division dédiée aux technologies de propulsion électrifiées. Comme d'autres fournisseurs allemands, ZF a investi beaucoup d'argent dans le développement de moteurs électriques, de logiciels et de composants. Mais la concurrence est rude. De plus, ces technologies ne rapportent guère d'argent actuellement, notamment parce que la demande de voitures électriques est faible. Cela entraîne des surcapacités dans les lignes de production mises en place à grand renfort d'investissements, a-t-on expliqué.

C'est pourquoi les opérations, les processus et les structures de cette division doivent être particulièrement examinés à la loupe. "Malgré la situation actuelle du marché, il est clair que l'avenir appartient à la mobilité électrique. Nous avons pris les devants et nous continuerons à investir fortement dans ce domaine", a déclaré le président de ZF, M. Klein. En raison de l'évolution des perspectives du marché, nous devons également être ouverts à des coopérations - et les examiner.

Dettes et mesures d'austérité

L'entreprise, fortement endettée, s'est imposée un sévère programme d'économies au printemps dernier. Cette année et l'année prochaine, les coûts devraient être réduits d'environ six milliards d'euros au niveau mondial, a-t-on appris. Et ce, afin de pouvoir faire face à la transition électronique.

Les dettes importantes du groupe sont le principal moteur de ces mesures d'économie. L'an dernier, elle s'élevait à dix milliards d'euros. ZF avait emprunté cet argent principalement pour acheter l'équipementier automobile TRW et le spécialiste des freins Wabco. Le changement de taux d'intérêt a également pesé sur le groupe. Il paie actuellement des centaines de millions d'euros pour le service de la dette.

Cela réduit la marge de manœuvre de ZF : en effet, l'équipementier, qui appartient majoritairement à la fondation Zeppelin de la ville de Friedrichshafen, doit investir massivement pour rester à la hauteur de la concurrence malgré la faiblesse des voitures électriques. Rien qu'au cours des trois prochaines années, ZF prévoit d'investir environ 18 milliards d'euros dans le monde entier, par exemple dans la recherche et le développement. Jusqu'à 30 % pourraient être consacrés à l'Allemagne.

La vente de la technique de s?curit ? est pr?vue

Les coûts de personnel ne sont donc pas les seuls à faire l'objet d'un coup de rabot. Depuis un certain temps déjà, ZF réalise des économies à différents niveaux - et prévoit même de vendre sa division Techniques de sécurité. Cela doit permettre de réduire considérablement la charge de la dette du groupe. ZF avait déjà annoncé cette mesure à l'automne 2022, mais la date de la vente ou de la cession n'avait pas encore été fixée. La division fabrique principalement des ceintures de sécurité et des airbags et représentait en 2023 un dixième du chiffre d'affaires de ZF, soit environ 46,6 milliards d'euros.

Environ 169.000 personnes travaillent pour ZF dans le monde. Sur le lac de Constance, environ 10.300 personnes sont employées. Environ 4900 d'entre elles ont une garantie d'emploi jusqu'en juin 2028. ZF est présent sur plus de 160 sites de production dans 31 pays. La semaine prochaine, le groupe publiera ses résultats semestriels /bak/DP/ngu.