La valeur du jour en Europe - UBS dégrade Volkswagen et Continental : la filière auto n'est pas à la fête en Europe

UBS fait grise mine sur quelques valeurs de la filière automobile européenne ce jour. Le bureau d'études a procédé à la dégradation de deux valeurs phares : l'une chez les constructeurs avec Volkswagen, et l'autre chez les équipementiers et fournisseurs de rang 1 avec le pneumaticien Continental. L’analyste a ainsi rétrogradé le fabricant automobile allemand Volkswagen d'Achat à Neutre et révise son objectif à la baisse, passant de 230 à 130 euros."Alors que le potentiel de création de valeur reste important, le groupe peine côté exécution. Il sera au cœur de la tempête macroéconomique avec ses marques phares en 2023, estime le broker.Quant au fabricant de pneus Continental, il est aussi dégradé par UBS d'Achat à Neutre avec un objectif de cours abaissé de 100 à 46 euros. Le broker estime que les marges dans l'automobile vont rester basses pendant longtemps.La "punition" est d'ailleurs la même de part et d'autre de l'Atlantique puisque UBS a également dégradé d'autres valeurs - américaines cette fois - du secteur automobile : Ford et General Motors qui passent respectivement de Neutre à Vendre et de Achat à Neutre. L'année 2023 devrait être "orageuse" pour ces valeurs pronostique le broker qui anticipe donc une récession.