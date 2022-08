Les actions européennes baissent à la veille de l'inflation aux USA

PARIS, 9 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent dans le calme en début de séance mardi, la prudence limitant les écarts à la veille de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en juillet. À Paris, le CAC 40 perd 0,16% à 6.514,29 points vers 07h45 GMT et à Francfort, le Dax abandonne 0,41% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 est inchangé. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,29%. Wall Street a fini en ordre dispersé lundi, loin de ses plus hauts du jour, et Tokyo a perdu 0,88% après quatre séances consécutives de hausse. Après les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui ont ravivé les craintes d'une forte hausse de taux tout en rassurant sur la santé de la première économie mondiale, les investisseurs attendent les statistiques des prix à la consommation (CPI) en juillet, qui ne manqueront pas d'alimenter le débat sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. "Les chiffres de l'inflation de mercredi pourraient bien donner le ton pour le reste de l'été", prévient Craig Erlam, analyste senior d'Oanda, en expliquant qu'en l'absence de ralentissement de l'inflation, "il serait très difficile pour la Fed de relever les taux de moins de 75 points de base en septembre". En attendant le verdict du CPI, les publications des sociétés cotées animent le début de séance: à Paris, Sanofi cède ainsi 1,35% après l'annonce de l'arrêt du recrutement pour les essais cliniques du tolebrunitib, un traitement de la sclérose en plaques, tandis qu'à Francfort, Continental voit sa perte nette trimestrielle sanctionnée par une baisse de 1,15%. En hausse, Airbus gagne 0,79% au lendemain de la publication de ses chiffres mensuels de commandes et de livraisons, dopés par une grosse commande chinoise. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)