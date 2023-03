Les automobilistes achètent moins de pneus

BERLIN (dpa-AFX) - Les Allemands économisent sur leurs achats de pneus. L'association allemande du commerce des pneus et de la vulcanisation a annoncé vendredi que 46,3 millions de pneus ont été vendus l'année dernière, soit environ deux millions de moins que l'année précédente.

Après une chute de 11% en 2020, les ventes unitaires aux particuliers et aux professionnels avaient augmenté de 2% en 2021, puis baissé de 4% en 2022. Pour les pneus d'hiver, la baisse est désormais deux fois plus importante que pour les pneus d'été. Selon la BRV, le secteur est néanmoins satisfait du bilan annuel : Le chiffre d'affaires est en moyenne de 10 pour cent plus élevé que l'année précédente et la marge brute de 8,6 pour cent./edi/DP/nas