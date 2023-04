Les experts prévoient une large fourchette d'augmentation des prix des pneus d'été

MÜNCHEN (dpa-AFX) - La saison des pneus d'été approche et ceux qui ont besoin de nouveaux pneus devront probablement payer plus cher. Mais les experts interrogés par l'agence de presse allemande donnent des avis divergents sur l'ampleur de la hausse. Cela peut toutefois être dû à des méthodes d'enquête différentes.

Le portail Check24 constate la hausse la plus importante en comparant les 100 pneus été les plus populaires. De mars 2022 à mars 2023, leurs prix ont augmenté en moyenne de 14,8 %, avec toutefois des différences parfois très importantes entre les différents fournisseurs. La raison en est principalement la hausse des prix des matières premières et de l'énergie.

Pour la plateforme Alzura Tyre24, sur laquelle les commerçants peuvent acheter des pneus, le patron et fondateur Michael Saitow ne voit en revanche qu'une augmentation d'environ 4 %. "Il s'agit d'une augmentation annuelle normale", dit-il et prédit : "Il n'y aura pas cette année de taux d'augmentation comme l'année dernière, parfois supérieurs à 20 pour cent". En 2022, l'activité a été très volatile, a-t-il ajouté. "Cette année, cela va se réguler à nouveau, j'en suis convaincu".

L'ADAC déclare : "Les prix des pneus ont certes augmenté modérément dans certaines tailles et pour certaines marques". Cependant, les augmentations ne sont pas au niveau général de l'inflation, car il y a une forte concurrence sur le marché. Celui qui a besoin d'un pneu ne sera pas obligé de payer un prix élevé.

En règle générale, l'Association des transports déconseille de choisir des pneus particulièrement bon marché. Lors du dernier test de pneus, les exemplaires les moins chers ont obtenu des résultats particulièrement mauvais. Cependant, tous les pneus chers n'ont pas non plus obtenu de bons résultats. Dans la taille de pneu la plus répandue, 205/55 R16, qui est typique de la classe compacte, il y avait de bons exemplaires dans une fourchette de prix de 82 à 120 euros.

La Fédération allemande du commerce du pneu et de l'artisanat de la vulcanisation (BRV) affirme qu'il y a trop de facteurs d'influence controversés pour estimer l'évolution des prix. Cependant, compte tenu de la baisse des ventes l'année dernière, il pourrait y avoir des stocks non négligeables chez les industriels, les grossistes et les distributeurs. Et le fabricant de pneus Continental reste lui aussi discret : "Nous ne pouvons pas faire de déclaration générale sur l'évolution des prix des pneus", dit-il.

Les automobilistes qui passent aux pneus d'été ne doivent pas seulement tenir compte du prix, mais aussi de la météo. L'ADAC conseille d'attendre que les températures se stabilisent pour changer de pneus /ruc/DP/he.