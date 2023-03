Les perspectives solides continuent d'alimenter le rallye de Continental

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - L'action Continental a poursuivi son ascension mercredi avec un nouvel élan. Les investisseurs ont récompensé les perspectives solides de l'équipementier automobile et du groupe de pneumatiques par une forte hausse du cours et un plus haut de douze mois. Le fait que le groupe Dax soit passé tout près d'une perte l'an dernier et qu'il ait fortement réduit son dividende a été relégué au second plan.

L'action Continental a grimpé de plus de 7% à 78,08 euros en début d'après-midi, et elle était encore en tête de l'indice directeur allemand avec une hausse de 4,7%. Après que le groupe ait déjà présenté des chiffres clés en janvier, ceux-ci se sont avérés conformes aux attentes, ont déclaré à l'unisson les experts du secteur. L'expert de JPMorgan Jose Asumendi a parlé de perspectives solides et d'un climat de plus en plus favorable.

La direction de Continental veut cette année redresser nettement les marges dans les activités quotidiennes, en améliorant notamment l'activité en crise de la sous-traitance automobile. L'année dernière, le groupe a été confronté à une hausse des coûts et à des amortissements élevés qui ont réduit le bénéfice à une fraction de la valeur de l'année précédente.

Selon Himanshu Agarwal de la société d'analyse Jefferies, les Hanovriens sont plus confiants que le marché actuel, notamment en ce qui concerne la faiblesse de l'activité automobile et de la division Contitech. Les objectifs globaux du groupe impliquent désormais une hausse du résultat d'exploitation (Ebit) dans le milieu de la plage à un chiffre par rapport aux attentes du marché, a-t-il ajouté. En revanche, l'expert a qualifié de faibles les prévisions concernant le cash-flow libre. Pour Agarwal, l'action Conti reste donc une position de conservation.

Le marché semble toutefois déjà avoir intégré une partie de l'amélioration évoquée par Conti : L'action est clairement en tête du Dax, avec une hausse de près de 37% depuis le début de l'année. Après être tombé fin septembre à un plus bas de onze ans à 44,31 euros, le titre a même gagné plus de 70%. Les investisseurs ont toutefois connu des années éprouvantes avec de fortes pertes de cours : en 2018, l'action avait encore atteint un record à plus de 257 euros./tav/ag/jha/

