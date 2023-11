HAMBOURG (dpa-AFX) - Selon un rapport, Continental veut rendre rentable sa division de sous-traitance automobile en perte de vitesse en allégeant son administration. Dans la branche automobile, qui regroupe également les activités liées aux écrans et aux systèmes d'assistance à la conduite, environ 5500 postes devraient être supprimés dans le monde, dont plus de 1000 sur les quelque 30 sites allemands, a rapporté dimanche le magazine "Manager Magazin", citant des personnes proches du dossier. Cela représenterait près de trois pour cent des plus de 200 000 employés de Conti. Cette mesure devrait permettre d'économiser quelques centaines de millions d'euros. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de Continental a déclaré qu'il ne commenterait pas les rumeurs. L'entreprise examine toutefois "d'autres mesures visant à renforcer la compétitivité de la division Automotive".

Selon le porte-parole, il s'agit notamment de modifier les structures administratives afin de permettre des décisions plus rapides et plus souples à l'avenir et de réduire les coûts. Des mesures dans ce sens sont à l'étude. Il n'a pas pu dire si une décision avait déjà été prise.

Selon le "Manager Magazin", ce sont surtout les services administratifs qui seront touchés, la production et le développement étant apparemment exclus dans un premier temps. Les plans doivent être présentés ce lundi lors d'un webcast avec les collaborateurs.

Avec cette mesure, le directeur de la division automobile Philipp von Hirschheydt, en poste depuis mai, veut économiser 400 millions d'euros de coûts par an à partir de 2025, écrit encore le magazine. Dès 2024, environ 200 millions d'euros devraient être atteints.

La plus grande division de Conti, qui emploie plus de 100 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 18,3 milliards d'euros, devrait ainsi retrouver le chemin de la rentabilité./mis