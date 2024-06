Contineum Therapeutics, Inc. a annoncé la nomination de Sarah Boyce, présidente et directrice générale d'Avidity Biosciences, Inc. en tant que membre indépendant de son conseil d'administration. Mme Boyce apporte au conseil d'administration de Contineum plus de 25 ans d'expérience en matière de développement commercial et clinique dans l'industrie des sciences de la vie. Mme Boyce possède une grande expertise en matière de développement et de commercialisation de produits pharmaceutiques à l'échelle mondiale, d'opérations commerciales, de planification et d'exécution stratégiques, et elle a fait ses preuves en mettant sur le marché plus de 20 produits et en développant des entreprises.

Mme Boyce est actuellement présidente et directrice générale, ainsi que membre du conseil d'administration d'Avidity Biosciences, Inc. Avant de rejoindre Avidity, Mme Boyce a été directrice et présidente d'Akcea Therapeutics, Inc. et Chief Business Officer chez Ionis Pharmaceuticals, Inc. où elle était responsable du développement commercial, de la gestion des alliances, de la défense des intérêts des patients et des relations avec les investisseurs. Avant Ionis, Mme Boyce a été vice-présidente et responsable de la stratégie commerciale et des opérations internationales chez Forest Laboratories, Inc. et a occupé divers postes à responsabilité croissante chez Alexion Pharmaceuticals Inc, Novartis Group AG, Bayer AG et F. Hoffmann-La Roche AG. Mme Boyce a également siégé au conseil d'administration de Berkeley Lights Inc. et siège actuellement au conseil d'administration d'OmniAb, Inc. Mme Boyce est titulaire d'une licence en microbiologie de l'université de Manchester, en Angleterre.