Control Print Limited est une société basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la fourniture de machines de codage et de marquage, de leurs consommables et de masques chirurgicaux / N95. Ses produits comprennent des imprimantes à jet d'encre continu, des imprimantes à haute résolution, des imprimantes à jet d'encre thermique, des imprimantes à transfert thermique, des imprimantes laser, des imprimantes à grands caractères, des consommables, des masques chirurgicaux et des masques N95 / FFP2 / IS 9473. La société dessert des industries telles que l'agrochimie et les semences, l'automobile, les boissons, le bâtiment et les matériaux de construction, les câbles et les fils, le ciment, les produits chimiques et les lubrifiants, l'électronique, l'alimentation, les produits de grande consommation, les soins de santé, l'emballage et les matériaux d'emballage, les tuyaux et les plastiques extrudés, le contreplaqué, le caoutchouc et les pneumatiques, ainsi que l'acier et le métal. Elle produit également des consommables liés au codage et au marquage, tels que de l'encre fluide, des rubans encreurs et d'autres fournitures essentielles. Ses filiales comprennent Liberty Chemicals Private Limited, Innovative Coding (India) Private Limited et Control Print B. V., Pays-Bas.

Secteur Machines et équipements industriels