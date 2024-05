Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. se félicite de la réactivation par Frontier Airlines de l'accord de partage de codes entre les deux compagnies, facilitant ainsi les voyages entre les États-Unis et le Mexique. À partir du 8 mai 2024, les clients de Frontier pourront réserver leur voyage vers le Mexique sur Volaris pour les vols à partir du 16 mai 2024. Volaris propose plus de 460 segments de vols quotidiens, à travers un vaste réseau qui relie 44 villes au Mexique et 29 aux États-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Au Mexique, ce réseau comprend des destinations populaires telles que Mexico, Cancun, Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco, Acapulco, Guadalajara, Monterrey et Tijuana. Avec ce rétablissement, les clients de Frontier peuvent désormais réserver des vols en partage de code sur leur site Web, FlyFrontier.com, et l'application mobile FlyFrontier, pour les deux destinations sans escale de Volaris et les destinations de correspondance Frontier/Volaris au Mexique. En outre, les clients de Volaris ont accès à l'ensemble des plus de 100 destinations de Frontier aux États-Unis lorsqu'ils réservent par l'intermédiaire de Volaris.