Boeing prévoit un décollage du transport aérien en Amérique latine grâce à l'assouplissement des réglementations et à l'augmentation des revenus.

Boeing prévoit que le trafic aérien en Amérique latine augmentera en moyenne de 4,4 % par an au cours des deux prochaines décennies, dépassant ainsi la croissance de 4 % qu'il prévoit pour le secteur dans le monde entier, aidé par une tendance à des politiques plus libérales au cours des 10 prochaines années.

"Nous voyons la libéralisation non seulement comme un moteur de croissance pour l'industrie, mais aussi comme un excellent moyen de démocratiser le voyage aérien et de le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes", a déclaré à Reuters David Franson, directeur régional de l'analyse du marché de la compagnie.

M. Franson a déclaré qu'une tendance au relâchement du contrôle de l'État avait déjà contribué au développement d'un réseau de transporteurs à bas prix dans la région, ajoutant ainsi plus de routes en Amérique latine.

Les transporteurs à bas prix tels que l'Argentin Flybondi et le Chilien JetSmart ont déjà pris pied, tandis que le Mexicain Volaris s'est concentré sur une stratégie dite de "bus-switching", ciblant les utilisateurs de bus traditionnels qui ne pouvaient auparavant pas se permettre des billets d'avion plus coûteux.

Selon lui, les compagnies aériennes d'Amérique latine ont ajouté 200 paires d'aéroports nets à leurs réseaux au cours des dix dernières années.

Bien que certains pays aient hésité à donner carte blanche aux compagnies aériennes en raison de préoccupations relatives à la compétitivité économique, aux normes de travail et aux impacts environnementaux du transport aérien, le mouvement de libéralisation entamé il y a plusieurs décennies par les États-Unis et l'Europe devrait se poursuivre, selon M. Franson.

"Si cela continue, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de ces connexions directes sur des itinéraires relativement courts", a déclaré Franson.

Boeing a déclaré dans un rapport de juillet que l'Amérique latine aura besoin de 2 240 nouveaux avions et devra former 118 000 nouveaux membres d'équipage et techniciens au cours des 20 prochaines années pour répondre à la demande croissante.