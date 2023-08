(Alliance News) - Le groupe ConvaTec PLC a relevé mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison d'une augmentation des bénéfices et des revenus au premier semestre.

La société de produits médicaux et de technologie basée à Reading, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les six mois se terminant le 30 juin a bondi de 65% à 76,0 millions de dollars, contre 46,1 millions de dollars l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1 % pour atteindre 1,06 milliard de dollars, contre 1,04 milliard de dollars. Cette progression a été stimulée par l'augmentation de 10 % du chiffre d'affaires de la division Advanced Wound Care, qui a atteint 338 millions de dollars, contre 307 millions de dollars l'année précédente.

Karim Bitar, directeur général, a déclaré : "Cette performance démontre l'élan que ConvaTec est en train de créer, la croissance du chiffre d'affaires s'accélère et nous augmentons notre marge d'exploitation, malgré les investissements en cours pour stimuler la croissance future et le contexte inflationniste difficile. Compte tenu de la solidité des performances et des perspectives encourageantes, en particulier dans le domaine du traitement avancé des plaies, nous revoyons à la hausse nos prévisions pour l'ensemble de l'année".

Les frais de vente et de distribution ont augmenté de 6,1 % à 304,7 millions de dollars, contre 287,3 millions de dollars en glissement annuel, ce qui, selon ConvaTec, est dû à l'augmentation des effectifs et à des frais de recherche et de développement ajustés de 4,4 millions de dollars.

ConvaTec a déclaré un dividende intérimaire de 1,769 cents US, en hausse de 3,0 % par rapport à 1,717 cents l'année précédente, ce qui reflète " une confiance continue dans les performances futures " de l'entreprise.

La société a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, indiquant qu'elle s'attendait désormais à une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 6,0 % et 7,5 %, sur la base d'une "croissance généralisée" dans toutes les catégories, en particulier dans le domaine du traitement avancé des plaies.

ConvaTec s'attend à ce que sa marge d'exploitation pour 2023 augmente pour atteindre au moins 20,5 % à taux de change constant, et à ce que les charges financières nettes ajustées pour l'ensemble de l'année se situent dans la partie supérieure de la fourchette de 70 à 80 millions de dollars américains indiquée précédemment.

"Nous avons désormais pris le virage de la croissance durable du chiffre d'affaires et nous nous concentrons sur l'expansion des marges. Nous sommes de plus en plus confiants dans notre capacité à générer une croissance durable et une marge d'exploitation de l'ordre de 20 %", a déclaré ConvaTec.

Les actions de ConvaTec étaient en hausse de 4,1 % à 214,20 pence à Londres mercredi matin.

