Convatec achète une plateforme technologique pour un montant de 176 millions de livres sterling

(Alliance News) - Convatec Group PLC a annoncé mercredi qu'il avait acheté la plate-forme technologique d'oxyde nitrique anti-infectieux de 30 Technology Ltd.

La société de produits médicaux et de technologies basée à Reading, en Angleterre, a été promue au FTSE 100 en septembre dernier. Elle vend des produits et des services dans les domaines du traitement des plaies et de la peau, des soins pour stomies, de la continence et des soins intensifs, ainsi que des dispositifs de perfusion.

Convatec a déclaré avoir versé un montant initial de 45 millions de livres sterling. Un paiement d'étape supplémentaire de 47 millions de livres sterling est prévu après l'obtention des autorisations réglementaires aux États-Unis et en Europe, ainsi que d'autres paiements potentiels pouvant atteindre 84 millions de livres sterling, sur la base des ventes de produits pendant la durée de vie des brevets acquis.

L'acquisition n'aura pas d'impact sur les prévisions de ventes et de marges pour 2023, a déclaré la société.

Convatec a déclaré que l'acquisition comprend les actifs de nouveaux produits et la recherche et le développement.

"La plateforme technologique innovante et le pipeline de nouveaux produits complètent le solide portefeuille de soins avancés des plaies de Convatec et renforcent sa capacité à fournir les meilleures solutions de leur catégorie aux patients. D'autres applications potentielles de cette technologie comprennent la prévention des infections des voies urinaires ainsi que d'autres applications transformatrices", explique le communiqué.

Convatec prévoit de lancer le premier nouveau produit basé sur cette technologie, qui sera destiné au marché du traitement avancé des plaies, en 2025.

En outre, dans le cadre de l'acquisition, l'équipe technique et de direction de 30 Technology, située dans l'Oxfordshire, sera transférée à Convatec.

Convatec précise que 30 Technology conserve les droits pour la médecine respiratoire, la santé animale, la chirurgie buccale et une série d'autres applications thérapeutiques.

"Cette plateforme technologique basée sur l'oxyde nitrique représente un mode d'action antimicrobien et antibiofilm naturel unique qui repose sur des données scientifiques et cliniques convaincantes ainsi que sur un savoir-faire", a déclaré Divakar Ramakrishnan, directeur de la technologie et responsable de la recherche et du développement.

"Nous sommes impatients de commercialiser cette technologie innovante dans une variété d'applications de dispositifs médicaux, en commençant par le traitement avancé des plaies. Nos équipes mondiales de recherche et développement, d'exploitation et de commercialisation sont impatientes de les aider à mettre sur le marché des produits novateurs."

Les actions de Convatec étaient en baisse de 0,6 % à 218,40 pence chacune à Londres mercredi matin.

