ConvaTec Group PLC - société de produits médicaux et de technologies basée à Reading, en Angleterre - Le directeur non exécutif Sten Scheibye quitte le conseil d'administration avec effet immédiat, après y avoir siégé depuis 2018. Scheibye a été nommé par Novo Holdings AS, qui, en tant qu'actionnaire important de ConvaTec, avait le droit de nommer un administrateur non exécutif au conseil d'administration. Les entreprises conviennent de mettre fin à cet arrangement, mais ConvaTec déclare que Novo "reste un actionnaire important".

Novo Holdings commente : "Compte tenu de la dynamique croissante de la croissance et de la trajectoire des marges de Convatec, ainsi que de l'estime et de la confiance que nous avons dans la direction, nous ne ressentons plus le besoin d'occuper un poste au sein du conseil d'administration de l'entreprise. En tant qu'actionnaires, nous sommes très enthousiastes quant à l'opportunité que nous entrevoyons pour la poursuite de la création de valeur par l'entreprise.

Novo Holdings est l'actionnaire de contrôle de l'entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk AS et de l'entreprise de biotechnologie Novozymes. Elle investit et gère également les actifs et le patrimoine de la Fondation Novo Nordisk.

Novo Nordisk est la société la plus précieuse d'Europe, avec une capitalisation boursière de 2,28 billions de couronnes danoises, soit environ 327,5 milliards de dollars américains.

Cours actuel de l'action ConvaTec : 220,40 pence, en baisse de 4,5 % vendredi matin.

Variation sur 12 mois : en baisse de 2,4

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

