Les actions de Convatec augmentent suite à l'amélioration des prévisions de chiffre d'affaires pour 2023

Convatec Group PLC - société de produits médicaux et de technologies basée à Reading, en Angleterre - annonce à son assemblée générale annuelle que son chiffre d'affaires a augmenté de 3,1 % sur une base organique au cours des quatre mois se terminant le 30 avril, mais qu'il a diminué de 1,7 % sur une base déclarée, suite à l'abandon des activités de soins hospitaliers en 2022. La croissance organique du chiffre d'affaires dans les secteurs des soins avancés des plaies, des soins des stomies et des soins de la continence est d'un pourcentage moyen à un chiffre, tandis que le chiffre d'affaires organique est stable dans le secteur des soins par perfusion. Augmentation des prévisions de recettes globales pour 2023, avec une croissance comprise entre 5,0 % et 6,5 %. Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires étaient précédemment comprises entre 4,5 % et 6,0 %. Prévoit une augmentation de la marge bénéficiaire d'exploitation à taux de change constant à au moins 19,7 %, contre 19,5 % en 2022.

Cours actuel de l'action : 223,20 pence l'unité, en hausse de 3,7 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 0,8

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

