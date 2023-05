Convergenze acquiert le portefeuille de clients de sa filiale Positivo

(Alliance News) - Convergenze Spa a annoncé lundi qu'elle avait décidé d'acquérir un portefeuille de clients de sa filiale Positivo Srl.

La transaction comprend l'acquisition du portefeuille de clients de Positivo, composé de 1 411 dossiers clients, pour un total de 2 306 services actifs, et des contrats de fourniture en gros connexes que ces clients ont signés par l'intermédiaire de Positivo avec des sociétés de référence dans le secteur du TLC et de la vente en gros en Italie.

"L'acquisition des nouveaux clients permettra à Convergenze de bénéficier d'économies d'échelle en utilisant l'infrastructure et les services existants de Convergenze pour fournir l'offre", a expliqué la société.

La transaction devrait être finalisée le 23 mai, sera effective à partir du 1er juin et prévoit une contrepartie de EUR102,830.72, égale à la dette actuelle due par Positivo à l'un des opérateurs de gros impliqués dans les contrats signés par les clients acquis.

Rosario Pingaro, CEO et Président de Convergenze, a commenté : "Avec cette transaction, nous visons à rationaliser la gestion des clients et des activités de Positivo, une société que nous avons acquise en juin dernier avec l'objectif d'étendre les opérations de Convergenze géographiquement et en termes de services offerts. Nous pensons qu'en utilisant la technologie et l'infrastructure de Convergenze, nous serons en mesure de réaliser des économies d'échelle et de réduire les coûts d'exploitation. Nous ouvrons un nouveau chapitre dans le développement de Convergenze et sommes prêts à garantir à nos nouveaux clients la qualité et la fiabilité des services qui nous ont toujours distingués, ainsi qu'à relever de nouveaux défis et à saisir de nouvelles opportunités commerciales".

L'action Convergenze a clôturé lundi au pair à 2,18 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

