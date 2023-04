Convergenze, chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre de l'année

(Alliance News) - Convergenze Spa a publié les faits marquants de son activité au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 5,0 millions d'euros, contre 6,1 millions d'euros à la même période en 2022.

Dans le détail, la business unit TLC a réalisé des revenus de 2,4 millions d'euros contre 2,3 millions d'euros au 1er trimestre 2022, tandis que la BU Énergie a enregistré une baisse de 30% de ses revenus à 2,6 millions d'euros contre 3,7 millions d'euros au 1er trimestre 2022. Cette baisse est principalement due à la réduction du prix de la matière première énergie, qui a chuté de plus de 36 %2 au cours de la période considérée par rapport à la même période de l'année précédente, a expliqué la société dans une note.

Au premier trimestre 2023, les services sous contrat s'élevaient à plus de 55 300, dont plus de 45 400 pour l'unité commerciale TLC et plus de 9 900 pour l'unité commerciale Energy.

Le pourcentage d'utilisateurs sur le réseau propriétaire FTTH et Wi-fi est également en croissance à 52% contre 49% au premier trimestre 2022.

Enfin, le réseau propriétaire de fibre optique s'est encore étendu au cours des trois premiers mois de 2023, atteignant une extension totale de plus de 8 100 km contre plus de 5 900 km au 31 mars 2022.

Jeudi, Convergenze a clôturé à 2,38 euros par action.

