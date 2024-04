Convergenze SpA SB est une société italienne de services publics multiples, qui fournit l'Internet, la voix, l'électricité et le gaz. Elle exploite deux unités commerciales : Télécommunications et énergie et gaz naturel. L'unité commerciale Télécommunications fournit des services de voix et de données au niveau local, régional et national. La société possède un réseau de fibre optique de plus de 2850 km et plus de 100 liaisons radio. En outre, elle fournit des services dans le nuage par l'intermédiaire de son centre de données propriétaire. L'unité Énergie et gaz naturel fournit aux clients de l'électricité provenant uniquement de sources renouvelables et du gaz naturel. La société développe également un réseau de stations de recharge pour les véhicules électriques, en mettant l'accent sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Secteur Services multiples aux collectivités