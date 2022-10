La SPAC, soutenue par le président de Dish Network, est en pourparlers pour acheter une unité commerciale sans fil.

La société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) a déclaré qu'elle nommera un comité spécial composé d'administrateurs indépendants et désintéressés pour évaluer et approuver les conditions de tout accord avec l'opérateur de télévision payante et sans fil.

Dish a confirmé qu'elle était en pourparlers préliminaires avec CONX. "Nous n'avons pas l'intention de fournir d'autres mises à jour à moins que et jusqu'à ce que ces discussions se concluent par un accord quant à une transaction", a déclaré un porte-parole de la société dans un courriel à Reuters.

Dish a fait l'acquisition de Boost Mobile en 2020 dans le cadre de la fusion de T-Mobile et Sprint après que les entreprises aient accepté de céder certains actifs, notamment un certain spectre sans fil, pour créer un nouveau concurrent sans fil.

CONX a également demandé à ses actionnaires de voter en faveur d'une proposition visant à reporter la date à laquelle elle doit réaliser un regroupement d'entreprises avec Boost Mobile du 3 novembre 2022 au 3 juin 2023. Une assemblée extraordinaire de ses actionnaires aura lieu le 31 octobre, ajoute-t-elle.