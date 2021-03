Bystronic rachète un éditeur espagnol de logiciels

Données financières CHF USD EUR CA 2021 1 051 M 1 121 M 949 M Résultat net 2021 57,0 M 60,8 M 51,5 M Tréso. nette 2021 351 M 374 M 317 M PER 2021 43,3x Rendement 2021 1,79% Capitalisation 2 469 M 2 628 M 2 230 M VE / CA 2021 2,02x VE / CA 2022 1,86x Nbr Employés 4 891 Flottant 70,2% Graphique CONZZETA AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CONZZETA AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 1 328,75 CHF Dernier Cours de Cloture 1 194,00 CHF Ecart / Objectif Haut 17,3% Ecart / Objectif Moyen 11,3% Ecart / Objectif Bas 7,20% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michael Willome Group Chief Executive Officer Kaspar W. Kelterborn Group Chief Financial Officer Ernst J. Bärtschi Chairman Jacob Schmidheiny Director Matthias Auer Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CONZZETA AG 9.74% 2 906 KENNAMETAL INC. 11.67% 3 531 ESTUN AUTOMATION CO., LTD -11.70% 3 077 DMG MORI CO., LTD. 17.91% 2 133 OKUMA CORPORATION 11.27% 1 963 OSG CORPORATION 2.23% 1 874