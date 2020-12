Conzzeta: l'administrateur Michael König pas candidat à sa réélection

Zurich (awp) - Le groupe industriel zurichois Conzzeta a annoncé mercredi que Michael König ne présentera pas sa candidature pour un nouveau mandat au conseil d'administration lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 21 avril prochain.

Dans son communiqué, l'entreprise en pleine phase de recentrage indique que le sortant a été élu l'été dernier comme président de l'organe de surveillance d'une société cotée à la Bourse de Francfort, sans plus de précisions, et dit "regretter, mais comprendre cette décision", remerciant dans la foulée son administrateur pour sa "précieuse contribution et collaboration" y compris dans le cadre de la restructuration du groupe.

buc/jh