Conzzeta vise une croissance annuelle de 5% et une marge Ebit de plus de 12%

Zurich (awp) - A la veille de sa journée des investisseurs, le groupe Conzzeta a publié lundi soir ses nouveaux objectifs financiers. Avec la réalisation de la stratégie et la concentration sur la division Bystronic (traitement des tôles), l'entreprise s'est fixé des objectifs jusqu'en 2025.

La croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires doit être de 5% à partir de 2019, avec un potentiel supplémentaire en cas d'acquisitions. La profitabilité industrielle doit dégager une marge Ebit de plus de 12% et un rendement sur l'actif net d'exploitation de plus de 25%.

Conzzeta présente ses objectifs aux investisseurs mardi à partir de 9h15, en ligne.

uh/rp