Copa Holdings, S.A. est un fournisseur de services de transport aérien de passagers et de fret par le biais de ses principales filiales d'exploitation, Compania Panamena de Aviacion, S. A. (Copa Airlines) et AeroRepublica, S. A. (Copa Colombia). La société exerce ses activités dans le secteur du transport aérien. Copa Airlines opère depuis sa position située en République du Panama. Copa Airlines assure le transport aérien international de passagers, de fret et de courrier, à partir de son hub de Panama City, en République du Panama. Copa Colombia offre des services en Colombie et des vols internationaux au départ de diverses villes de Colombie vers le Panama, le Venezuela, l'Équateur, le Mexique, Cuba, le Guatemala et le Costa Rica. Copa Colombia assure le transport aérien national et international de passagers, de marchandises et de courrier grâce à un réseau de liaisons point à point. Sa filiale, Oval Financial Leasing, Ltd, contrôle les entités à vocation spéciale qui ont un intérêt bénéficiaire dans la majorité de sa flotte.

Secteur Compagnies aériennes