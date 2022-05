Copart, Inc. : Stephens Inc. favorable sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2022 3 530 M - 3 334 M Résultat net 2022 1 108 M - 1 047 M Tréso. nette 2022 1 242 M - 1 173 M PER 2022 24,5x Rendement 2022 - Capitalisation 26 338 M 26 338 M 24 877 M VE / CA 2022 7,11x VE / CA 2023 6,67x Nbr Employés 8 600 Flottant 90,0% Graphique COPART, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique COPART, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 110,90 $ Objectif de cours Moyen 159,43 $ Ecart / Objectif Moyen 43,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Aaron Jayson Adair Co-Chief Executive Officer & Director Jeffrey Liaw President & Co-Chief Executive Officer John F. North Chief Financial Officer & Senior Vice President Willis J. Johnson Chairman Rama Prasad Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) COPART, INC. -26.86% 26 338 CARMAX, INC. -30.28% 14 544 IAA, INC. -26.61% 4 978 CARVANA CO. -85.81% 3 477 KAR AUCTION SERVICES, INC. -6.27% 1 779 IDOM INC. -9.41% 516