Factbox-Les incendies de forêt qui éclatent à travers le monde

Vous trouverez ci-dessous une liste des plus grands incendies - des événements autrefois relativement rares qui, selon les scientifiques, sont devenus de plus en plus fréquents et féroces, alimentés par les vagues de chaleur, les sécheresses et la menace croissante du changement climatique.

ASIE

* En Corée du Sud, un incendie s'est déclaré dans le comté côtier d'Uljin, constituant une menace pour la centrale nucléaire de Hanul . L'incendie qui s'est déclaré début mars a consumé environ 42 008 acres et a forcé plus de 7 000 personnes à évacuer, selon https://earthobservatory.nasa.gov/images/149551/wildfires-char-south-korea les services de l'Observatoire de la Terre de la NASA.

AFRIQUE

* Au Maroc, plusieurs incendies ont ravagé les provinces de Larache, Ouezzane, Tetouane et Taza. Ils ont brûlé près de 5 000 acres, déplacé des milliers de personnes et tué une personne.

EUROPE

* Dans un parc national tchèque à la frontière allemande, un incendie s'est déclaré le 24 juillet et a brûlé environ 5 651,3 acres, selon un rapport https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=WF&eventid=1007792 du Système mondial d'alerte et de coordination en cas de catastrophe (GDACS).

* En France, des feux de forêt ont embrasé le sud-ouest de la Gironde, brûlant environ 47 700 acres en date du 19 juillet. Environ 34 000 personnes ont été évacuées.

* En Allemagne, un incendie dans un dépôt de munitions dans l'ouest de Berlin, le 4 août, a brûlé une zone forestière d'une taille équivalente à trois terrains de football et a déclenché des explosions.

* En Grèce, un incendie de forêt s'est déclaré le 23 juillet sur l'île de Lesbos, près de la Turquie. Il a consumé environ 4 200,8 acres, selon l'Agence spatiale européenne. Ce mois-ci, de multiples incendies ont fait rage près de la ville d'Athènes ainsi que dans l'ouest du Péloponnèse, dans le nord de la Grèce, et sur l'île de Salamine.

* En Italie, un incendie a débuté le 20 juillet près de Carso et s'est propagé au-delà de la frontière vers la Slovénie. Il avait brûlé plus de 5 000 acres en date du 21 juillet.

Le 19 juillet, un incendie s'est déclaré en Toscane et a détruit 1 606 acres au 20 juillet.

* Au Portugal, un feu de forêt traversant la municipalité de Murca a consumé entre 24 711 et 29 653 acres et tué deux personnes.

Plus tôt en juillet, plusieurs feux de forêt ont éclaté dans la municipalité d'Ourém et ont brûlé plus de 7 413,1 acres, selon un rapport de Copernicus, le service de gestion des urgences de l'UE.

* En Espagne, au 19 juillet, plus de 30 incendies de forêt ravageaient encore certaines régions du pays. Les autorités se sont concentrées sur les brasiers en Castille et Léon et en Galice.

Le 18 juillet, un brasier s'est déclaré dans la province de Saragosse et a brûlé environ 4 942 acres, selon un rapport https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR597 de Copernicus.

Plus tôt, un incendie s'est déclaré dans la province de Zamora et a brûlé au moins 49 421 acres de terrain.

Le 8 juin, les pompiers ont réussi à stabiliser un incendie de forêt dans la province de Malaga qui a ravagé 8 600 acres de bois et de buissons.

* En Turquie, un incendie de forêt s'est déclaré le 13 juillet dans la province de Mugla, le long de la côte égéenne. Près de 1 800 acres ont été ravagés et quelque 3 530 personnes ont été évacuées.

AMÉRIQUE DU NORD

* Au Canada, un brasier s'est déclaré le 14 juillet en Colombie-Britannique et a brûlé près de 2 000 acres.

* Aux États-Unis, le feu dit McKinney, dans le nord de la Californie, près de la frontière de l'Oregon, a carbonisé 56 000 acres, forcé quelque 4 500 résidents à fuir et tué quatre personnes.

L'incendie Oak Fire, juste à l'ouest du parc national de Yosemite en Californie, brûlait 19 244 acres au 26 juillet et environ 3 700 foyers ont dû être évacués.

Le 8 juillet, un incendie s'est déclaré dans une partie du parc national de Yosemite, où se trouvent certains des plus grands et des plus vieux séquoias géants du monde. En date du 13 juillet, les flammes avaient consumé 3 772 acres, selon un rapport https://inciweb.nwcg.gov/incident/article/8209/69630 de InciWeb, un système américain interagences de gestion des informations sur les incidents tous risques.

Le 17 avril, le Pipeline Fire en Arizona a brûlé plus de 20 000 acres et a provoqué l'évacuation de plus de 2 100 foyers.

Au Nouveau-Mexique, le brasier le plus important est la fusion du Hermits Peak Fire et du Calf Canyon Fire dans les comtés de San Miguel et de Santa Fe, qui ont commencé respectivement le 6 et le 19 avril et ont brûlé 341 735 acres au 15 juillet, selon InciWeb https://inciweb.nwcg.gov/incident/8049.

En Californie, le 21 janvier, le Colorado Fire a démarré, brûlant au 22 janvier environ 1 500 acres.

AMÉRIQUE DU SUD

* En Argentine, les feux de Corrientes, dans la province de Corrientes, près des frontières du Paraguay, ont commencé en février, et ont ravagé environ 2 223 948 acres de nature. Il a déplacé ou tué des animaux sauvages tels que des capybaras et des alligators.

Obligation : Pour cette liste, un incendie est classé "extrême" après avoir brûlé 1 000 acres ou plus.