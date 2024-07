Copernicus Securities SA est une société basée en Pologne et active dans le secteur financier. La société fournit une gamme de services soutenant les transactions sur les marchés des capitaux, notamment des services de conseil, d'analyse et juridiques. Elle propose des services de financement d'entreprises, de courtage, de gestion d'actifs, de conseil en matière de fusions et d'acquisitions, ainsi que des produits d'investissement tels que des fonds d'investissement fermés, des fonds d'investissement ouverts et des véhicules d'investissement, entre autres. Copernicus Securities SA agit également en tant que teneur de marché pour les sociétés cotées en bourse. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de filiales, notamment Copernicus Services Sp z o o, MFC Accounting Services Sp z o o, Copernicus Investments Ltd, basée à Chypre, CC12 FIZ, Copernicus Services Sp z o o SKA et Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.