Copper Fox Metals Inc. est une société de ressources qui se concentre sur l'exploration et le développement du cuivre au Canada et aux États-Unis. Les projets de la société comprennent Schaft Creek, Van Dyke, Sombrero Butte, Mineral Mountain et Eaglehead. Le projet Schaft Creek couvre 56 180 hectares de concessions minières situées sur le territoire de Tahltan, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, à environ 60 kilomètres au sud de Telegraph Creek, à proximité d'un port maritime, de moyens de transport et d'infrastructures d'énergie hydroélectrique propres. Le projet Van Dyke est un projet avancé de récupération de cuivre in situ situé à Miami, en Arizona. Le projet Sombrero Butte est un projet de cuivre porphyrique d'âge Laramide, en phase d'exploration, situé dans le district minier de Bunker Hill, à 44 miles au nord-est de Tucson, en Arizona. Le projet Mineral Mountain est un projet d'exploration de cuivre porphyrique d'âge laramien situé dans le district minier de Mineral Mountain, à 20 miles à l'est de Florence, en Arizona.

Secteur Sociétés minières intégrées