Copper Lake Resources Ltd. a annoncé le dépôt du rapport technique pour la mise à jour de l'estimation des ressources minérales préparée conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (" Règlement 43-101 "), sur son gisement de nickel-cuivre-cobalt-palladium-platine de Norton Lake (le " gisement "), situé à 50 km au nord-est de Fort Hope et à environ 413 km au nord-est de la ville portuaire de Thunder Bay, dans le nord-ouest de l'Ontario. Le rapport est intitulé " National Instrument 43-101 Mineral Resource Estimate and Technical Report for the Norton Lake Ni-Cu-Co-Pd-Pt Property ", avec une date d'entrée en vigueur du 12 août 2023, et préparé pour Copper Lake par Caracle Creek Chile SpA et Atticus Geoscience Consulting S.A.C. Les points saillants de l'estimation actuelle des ressources minérales sont les suivants : Ressources mesurées et indiquées à ciel ouvert et souterraines de 1 795 000 tonnes à une teneur moyenne de 0,72 % NI, 0,69 % Cu, 339 ppm Co, 0,52 g/t Pd, 0,17 g/t Pt et contenant 28,3 millions de livres de nickel et 27,3 millions de livres de cuivre. Ressources mesurées à ciel ouvert et souterraines de 861 000 tonnes à une teneur moyenne de 0,66 % Ni, 0,62 % Cu, 326 ppm Co, 0,46 g/t Pd, 0,17 g/t Pt et contenant 12,5 millions de livres de nickel et 11,8 millions de livres de cuivre.

Au total, 121 mesures de gravité spécifique ont été utilisées et, à titre de référence, la densité moyenne estimée dans le domaine minéralisé est de 3,35 g/cm3 (t/m3). L'estimation des ressources minérales et le rapport technique de Norton Lake ont été préparés par Simon Mortimer, FAIG d'Atticus Geoscience ConsultingS.A.C., Scott Jobin-Bevans, P.Geo, PhD, PMP de Caracle Creek Chile SpA, et John Siriunas, P.Eng., M.A.Sc. de Caracle Creek International Consulting Inc. qui sont tous des personnes qualifiées indépendantes, aux fins de l'instrument national 43-101, normes de divulgation pour les projets miniers.

Jobin-Bevans, Mortimer et Siriunas ont révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse. Les sondages U-4 et U-14 ont retourné des intersections de 0,80% Ni, 1,07% Cu et 3,2 g/t Pt + Pd sur 7,0 mètres et 0,80% Ni, 0,30% Cu et 1,10 g/t Pt + PD sur 5,0 mètres, respectivement. La zone Sud semble sous-jacente au gisement de Norton Lake et n'a été testée que par les deux sondages ci-dessus, tous deux à très faible profondeur.

Des forages supplémentaires sont clairement justifiés pour étendre cette nouvelle zone de minéralisation. Copper Lake a récupéré des données de forage et des données EM à grande boucle générées lors d'un programme d'exploration antérieur visant à tester le gisement de Norton Lake et ses environs immédiats. L'interprétation et la modélisation de ces données seront achevées pour aider à orienter les futurs programmes de forage, en particulier pour étendre les limites du gisement connu de Norton Lake et pour fournir des cibles potentielles pour des gisements magmatiques satellites ou proches de Ni-Cu-Co-ÉGP.

Les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été revues et approuvées par Donald Hoy, M.Sc., P.Geo. et vice-président de l'exploration de Copper Lake, la personne qualifiée telle que définie dans l'instrument national 43-101. Cependant, la société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information contenue dans ce communiqué de presse.