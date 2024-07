Copper Lake Resources Ltd. est une société d'exploration des métaux. Elle se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement d'actifs d'exploration et d'évaluation au Canada. Son portefeuille comprend la propriété Marshall Lake VMS Copper, Zinc and Silver à l'ouest du lac Nipigon et la propriété Ring of Fire Norton Lake Nickel, Copper, Cobalt, Palladium and Platinum, toutes deux situées dans le nord-ouest de l'Ontario. Elle détient une participation de 79,45 % dans le projet Marshall Lake VMS Copper Gold. Le projet Marshall Lake VMS Copper Gold est situé à environ 250 kilomètres (km) au nord-nord-est de Thunder Bay, en Ontario. La propriété consiste en 43 claims miniers (539 unités de claims) d'une superficie de 8 864 ha et 89 baux miniers d'une superficie de 1 566,17 hectares, pour une position foncière totale de 10 430,17 hectares. La propriété de Norton Lake est située à environ 50 km au nord-est de Fort Hope (Ontario) et à environ 400 km au nord-est de Thunder Bay (Ontario), Canada. La propriété de Norton Lake consiste en 32 titres miniers couvrant environ 8 800 hectares.

Secteur Sociétés minières intégrées